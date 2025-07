पार्कसाइट पुलिस स्टेशन ने हाल ही में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को आकाश बलिराम अलदार के रूप में गिरफ्तार किया, जिसने पैसे और शराब की लत से जुड़े विवादों में अपने बड़े भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान राहुल अलदार (34) के रूप में हुई है. मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मारपीट और गला घोंटने की पुष्टि हुई है. कथित घटना 6 जुलाई को विक्रोली पश्चिम के राहुल नगर, जय मातादी सोसाइटी में परिवार के निवास पर हुई. यह पता चला है कि आकाश ने कथित तौर पर अपने बड़े भाई राहुल पर बेरहमी से हमला किया और गला घोंटने की कोशिश करने से पहले उसे लात-घूंसों से पीटा. जांच के दौरान, आकाश ने पुलिस को बताया कि राहुल को शराब की गंभीर लत थी और इसे दूर करने के लिए मई में सोलापुर के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था. आरोपी ने यह भी दावा किया कि राहुल 6 जुलाई को घर पर बेहोश पाया गया था. यह भी पढ़ें: Sidhi Shocker: मध्य प्रदेश में विकास की खुली पोल! सड़क नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला को खाट से पहुंचाया गया एम्बुलेंस तक, सीधी जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

#BREAKING: Mumbai's Parksite Police arrest 27-year-old Akash Baliram Aldar for beating his elder brother Rahul (34) to death over disputes related to money and alcohol addiction. Postmortem confirmed assault and strangulation. Case registered under BNS Section 103: Mumbai Police pic.twitter.com/4C8atl7z5C

