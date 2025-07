मुंबई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पवई में एक बाइक सवार की दुर्घटना में मौत हो गई. लालू गंगाराम कांबले नाम के इस व्यक्ति की पहचान पवई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड (JVLR) पर एक गड्ढे के कारण स्कूटर चलाते समय हुई. मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पवई के पास सड़क पर बने गड्ढे में पानी भरा हुआ था. उन्होंने बताया, "उनका दोपहिया वाहन गड्ढे में गिर गया और जिसके बाद वह स्कूटर से गिर गए. पीछे से आ रहे एक डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई." यह भी पढ़ें: Seoni: मध्य प्रदेश में छात्रों की दयनीय हालत, सिवनी में कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने पर मजबूर बच्चे, सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने; VIDEO

Mumbai, Maharashtra | A person, Lalu Gangaram Kamble, riding a scooter, lost his life after he fell due to a pothole on the Jogeshwari Vikhroli Link Road in Powai. The pothole on the road near Powai was filled with water. His two-wheeler fell into the pothole, and he fell off his…

