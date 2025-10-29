Kanpur: पिकअप वाहन का हुआ एक्सीडेंट, सड़क पर बिखरी गाड़ी में रखी हुई मछलियां, लोगों ने मचाई लूट, कानपुर का VIDEO आया सामने

Kanpur News: ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते है. जिसमें सड़क पर गाड़ियों के एक्सीडेंट के बाद गाड़ियों में रखे सामान को लोग लूट लेते है. सोशल मीडिया पर पिकअप या फिर ट्रक के एक्सीडेंट के बाद टैंकर से पेट्रोल या डीजल, इसके साथ मछलियों (Fish) को लूटने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आएं है. अब एक बार फिर ऐसा ही एक वीडियो कानपुर (Kanpur) से सामने आया है. यहांपर एक पिकअप वाहन का सड़क पर एक्सीडेंट (Accident) हो गया और इस पिकअप वैन में रखी मछलियां सड़क पर बिखर गई और तड़पने लगी.
इसके बाद आसपास मौजूद लोग और राहगीर इन मछलियों पर टूट पड़े और जिसके बाद लोगों ने मछलियों की लूट की. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
एक्सीडेंट के बाद सड़क पर बिखरी मछलियां
एक्सीडेंट के बाद मछली लूट ले गई पब्लिक
घटना यूपी के कानपुर की है, जहां मछलियों से लदी पिकअप पलट गई, जिसके बाद मछली लूटने की होड़ मच गई. लोग सड़क से मछलियां बटोर निकल गए.
कानपुर में गाड़ी के फिसलने से हुआ एक्सीडेंट
ये एक्सीडेंट (Accident) कानपुर के चोबेपुर थाना क्षेत्र के मरियानी गांव के पास हुआ. बताया जा रहा की बारिश के कारण गाड़ी फिसलकर पलट गई और जिसके कारण पिकअप में रखी सैकड़ों मछलियां सड़क पर बिखर गई.
लोगों ने मचाई लूट
मछलियां गिरकर सड़क पर तड़पने लगी और आसपास लोगों की भीड़ लग गई और इसके बाद लोग थैले और बर्तन में भरकर मछलियां ले जाने लगे. बताया जा रहा है इस एक्सीडेंट में चालक और खलासी की जान लोगों ने बचाई.गनीमत रही की हादसे के बाद उनकी जान बच गई. इस घटना के बाद पुलिस (Police) ने मौके पर पहुंचकर क्रेन से गाड़ी को हटवाया और ट्रैफिक ठीक करवाया.