Technology Day 2025 पर भारत को याद आया Pokhran 2 न्यूक्लियर टेस्ट, देश आज मना रहा है टेक्नोलॉजी डे और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

आज जब हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 (National Technology Day 2025) मना रहे हैं, तो यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, आत्मनिर्भरता और साहस की गौरवगाथा का प्रतीक है. 11 मई 1998 – वही ऐतिहासिक दिन जब राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित पोखरण (Pokhran 2 Nuclear Test) की तपती रेत पर भारत ने दुनिया को चौंका देने वाला काम कर दिखाया.

11 मई 1998 को दोपहर का समय था. पोखरण में अचानक धरती हिल उठी, लेकिन यह कोई भूकंप नहीं था. यह भारत का 'शक्ति' नामक परमाणु परीक्षण था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया. इस परीक्षण ने भारत को दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बना दिया और पूरे विश्व ने भारत की तकनीकी ताक़त को सलाम किया.

भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया. इसका उद्देश्य भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान को सम्मान देना है, जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

Pokhran was not just a test of power—it was a declaration of peace through strength.

On this #NationalTechnologyDay, we honour India’s stride towards strength, self-reliance, and scientific excellence.#Pokhran #TechnologyForPeace pic.twitter.com/yeVjZV0K61

