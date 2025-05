VIDEO: लखनऊ में शुरू हुई ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली किया उद्घाटन; ऑपरेशन सिंदूर को बताया भारत की ताकत

Lucknow Brahmos Testing Facility Inauguration: लखनऊ में 11 मई 2025 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर देश की रक्षा ताकत को और मजबूत करने वाला एक बड़ा कदम उठाया गया. यहां 300 करोड़ रुपये की लागत से बने ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ये केंद्र आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ी छलांग है. ऑपरेशन सिंदूर उस भारत का प्रतीक है, जो अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता. रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक बताया.

उन्होंने कहा कि जैसे हमने उरी और पुलवामा हमलों के बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किए, वैसे ही अब पहलगाम हमले के बाद भी कड़ा जवाब दिया गया.

ये भी पढें: सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए लेकिन प्रधानमंत्री के भाग लेने पर ही राजनीतिक दल शामिल हों: सिब्बल

Inaugurated on National Technology Day, the Rs 300 crore BrahMos facility in Lucknow is a leap towards #Aatmanirbharta. “It reflects India’s growing strength in frontier tech,” said Raksha Mantri Shri @rajnathsingh. The 200-acre site will boost exports, create jobs & power… pic.twitter.com/jGvSdipMko

— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 11, 2025