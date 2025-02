'Love Jihad' Law: महाराष्ट्र में 'लव जिहाद' कानून लाने पर सरकार पर भड़के अबू आसिम आज़मी, 'बताया आजादी पर रोक' (Watch Video)

लखनऊ, 15 फरवरी : महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. राज्य सरकार का मानना है कि इस कानून के माध्यम से लव जिहाद के नाम पर ज्यादती से लोग बचेंगे. सरकार के इस कदम को समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने स्वतंत्रता के खिलाफ बताया.

अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार की इस कोशिश को संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि ये मनमानी का एक तरीका है, इस तरह से आजादी पर रोक लगाई जा रही है. हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर वह कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन यह संविधान के अधिकारों से छेड़छाड़ करना है. यह भी पढ़ें : MP Liquor Ban: मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 19 पवित्र क्षेत्र में बंद होंगी शराब दुकानें, अधिसूचना जारी

लव जिहाद' कानून लाने पर सरकार पर भड़के अबू आसिम आज़मी

VIDEO | Lucknow: Here’s what Maharashtra Samajwadi Party President Abu Asim Azmi said on the Maharashtra government's move to enact a law against Love Jihad:

“They are acting arbitrarily, and this curtails our freedom. Our Muslim boys and girls are also converting to Hinduism… pic.twitter.com/89gKjH1XBM

— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2025