BREAKING: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में निर्माणाधीन ढांचे की दीवार गिरी, 11 वर्षीय लड़के की मौत, एक लड़की गंभीर रूप से जख्मी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के लट्टीकुंडल मोराह में एक दुखद हादसा हुआ है. यहां एक निर्माणाधीन ढांचे की दीवार गिरने से 11 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद लड़की को तुरंत उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के सहयोगी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय (Deputy Commissioner Udhampur Saloni Rai) ने इस हादसे की जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. यह भी पढ़े: VIDEO: रायपुर की वीआईपी रोड की निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा, 1 की मौत, कई घायल, वीडियो आया सामने

J&K | An 11-year-old boy died, and one girl was seriously injured after a wall of the under-construction structure in Kundal Morah of the Latti area of district Udhampur collapsed. The injured girl has been admitted to Associated Hospital Government Medical College, Udhampur and…

— ANI (@ANI) February 2, 2025