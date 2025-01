Triple Talaq Law: तीन तलाक कानून के तहत अब तक कितनी FIR दर्ज हुईं? SC ने मोदी सरकार से मांगी चार्जशीट रिपोर्ट और हलफनामा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मुस्लिम महिलाओं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत अब तक पंजीकृत FIR और दायर की गई चार्जशीट की कुल संख्या का हलफनामा मांगा है. यह अधिनियम, जिसे ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) को अपराध मानते हुए लागू किया गया था, मुस्लिम महिलाओं को पति द्वारा एकतरफा रूप से तलाक देने से बचाने के लिए है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह जानकारी देने को कहा है कि अब तक इस कानून के तहत कितनी FIR मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ दर्ज की गई हैं और कितनी चार्जशीट दायर की गई हैं. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मार्च में निर्धारित की है.

Supreme Court seeks from the Centre an affidavit indicating the total number of FIRs registered and chargesheets filed under the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, which criminalises triple talaq.

