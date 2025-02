Delhi Beat Mumbai, WPL 2025 2nd T20 Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से रौंदा, शैफाली वर्मा और निकी प्रसाद ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें MI W बनाम DC W मैच का स्कोरकार्ड

Mumbai Indians Women vs Delhi Capitals Women, WPL 2025 2nd Match Scorecard Update: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025 ) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस महिला बनाम दिल्ली कैपिटल महिला के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को दो विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया हैं. इस बार मुंबई इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान मेग लैनिंग (Meg Lanning) के कंधों पर हैं. MI W vs DC W, WPL 2025 2nd T20 Match Live Score Update: सजीवन सजना ने मुंबई इंडियंस की दिलाई आठवीं सफलता, निकी प्रसाद को बनाया अपना शिकार

यहां देखें MI W बनाम DC W मैच का स्कोरकार्ड:

Delhi Capitals win it! The two-time finalists beat Mumbai Indians in an absolute thriller to begin their WPL 2025 campaign in style!#MIvDC | #DCvMI | #MIWvDCW | #WPL2025 | #WPLhttps://t.co/Qmf5xRMrlj

— LatestLY (@latestly) February 15, 2025