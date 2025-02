बिल्ली मौसी के साथ मजे से खेलती दिखी छोटी सी बच्ची, उसकी क्यूटनेस देख आप हार जाएंगे अपना दिल (Watch Viral Video)

Cat Viral Video: आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया (Social Media) पर देखना पसंद करते हैं, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ सके. खासकर, पालतू जानवरों (Pet Animals) और छोटे बच्चों की अटखेलियों से जुड़े वीडियो लोगों को काफी पसंद आते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक दिल जीतने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची बिल्ली मौसी (Cat) के साथ मजे से खेलती हुई दिखाई दे रही है. बच्ची कभी बिल्ली की पूंछ खींचती है तो कभी उसके साथ अटखेलियां करती है. इस दौरान उसकी क्यूटनेस देखते ही बनती है. इस मनमोहक वीडियो को देखकर यकीनन आप भी अपना दिल हार जाएंगे.

इस मनमोहक वीडियो को @ShouldHaveCat नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है और इसके साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 4.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और इसे बार-बार देखा जा रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: अपने दोस्त बत्तख को गले लगाकर उस पर प्यार लुटाने लगी बिल्ली, दिल जीतने वाला वीडियो हुआ वायरल

बिल्ली के साथ मजे से खेलती छोटी बच्ची

pic.twitter.com/LyWweR4ImE

— Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) February 13, 2025