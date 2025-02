Apoorva Mukhija Dropped from IIFA Event: 'इंडियाज गॉट लैटेंट' विवाद के बाद करणी सेना की धमकी पर अपूर्वा मखीजा को IIFA इवेंट से हटाया गया!

Apoorva Mukhija (Photo Credits: Instagram)

Apoorva Mukhija Dropped from IIFA Event: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा, जो 'द रिबेल किड' के नाम से जानी जाती हैं, को आगामी IIFA अवॉर्ड्स 2025 के ऑफिशियल एंबेसडर्स की लिस्ट से हटा दिया गया है. यह इवेंट अगले महीने राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाला है. अपूर्वा मखीजा ने कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड में हिस्सा लिया था, जिसमें यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा माता-पिता पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हुआ. इसके बाद करणी सेना ने अपूर्वा के IIFA से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने पर आपत्ति जताई और धमकी दी कि अगर वह राजस्थान आईं तो उनका विरोध किया जाएगा. Where Is Ranveer Allahbadia? रणवीर इलाहाबादिया कहां हैं? मुंबई पुलिस ने कहा- यूट्यूबर के घर पर ताला, फोन स्विच ऑफ

IIFA के अनुसार, अपूर्वा मखीजा का नाम आधिकारिक एंबेसडर्स की सूची से हटा दिया गया है और अब वह IIFA से जुड़ी किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं होंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपूर्वा को राजस्थान टूरिज्म के ट्रेजर हंट शूट्स में भाग लेना था. करणी सेना के प्रमुख डॉ. परमवीर सिंह दुलावत ने चेतावनी दी है कि अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को मेवाड़ में न केवल विरोध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर अपूर्वा डबोक एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो उन्हें वहां से जाने नहीं दिया जाएगा. India’s Got Latent Controversy: इंडियाज गॉट लेटेंट मामला में 10 से ज्यादा लोगों को गुवाहाटी पुलिस का समन, जांच जारी

गौरतलब है कि अपूर्वा मखीजा और अन्य इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ राजस्थान के कोटा में 13 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई गई थी. IIFA से हटाए जाने के बाद अब देखना होगा कि यह मामला और कितना तूल पकड़ता है.