Where Is Ranveer Allahbadia? रणवीर इलाहाबादिया कहां हैं? मुंबई पुलिस ने कहा- यूट्यूबर के घर पर ताला, फोन स्विच ऑफ

Where Is Ranveer Allahbadia? मुंबई पुलिस ने बताया है कि यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से संपर्क करने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उनका मोबाइल फोन बंद है और उनके घर पर ताला लगा हुआ है. पुलिस ने उनके वकील से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला. रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें बीयरबाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, हाल ही में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो के एक वीडियो के वायरल होने के बाद विवादों में घिर गए हैं. इस वीडियो के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. Ranveer Allahabadia Controversy: यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची मुंबई पुलिस, अश्लील वक्तव्य पर जांच जारी

मुंबई पुलिस ने बताया कि वे रणवीर से संपर्क करने के लिए सभी संभावित माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है. इस स्थिति ने उनके प्रशंसकों और फॉलोअर्स के बीच चिंता बढ़ा दी है, और सभी उनकी ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं. विवाद के बीच, रणवीर के अचानक गायब होने की खबरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रही हैं. फैन्स और फॉलोअर्स अब उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनकी ओर से या उनके प्रतिनिधियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आएगा.

Ranveer Allahbadia controversy | We were unable to get in touch with YouTuber Ranveer Allahbadia as his mobile phone was switched off and his house was locked. His lawyer was also unreachable:

Mumbai Police

— ANI (@ANI) February 14, 2025