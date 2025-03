Allahabad HC Remark on Rape Cases: 'स्तन पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने SC से दखल की मांग की (Watch Video)

Allahabad HC Remark on Rape Cases: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के एक हालिया फैसले को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है. इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि केवल स्तन पकड़ना और पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि इसे किसी महिला को निर्वस्त्र करने या जबरदस्ती करने के इरादे से किए गए आपराधिक बल के दायरे में रखा जा सकता है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए.

उन्होंने कहा, "मैं इस फैसले का पूरी तरह विरोध करती हूं. यह एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए."

ये भी पढें: पत्नी का पर्दा न करना तलाक का आधार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज की

VIDEO | Here's what Union Minister Annapurna Devi (@Annapurna4BJP) said on Allahabad High Court's remark on rape cases.

"I don't support this decision, and the Supreme Court should also re-consider this decision because it will have adverse impact on a civil society."

