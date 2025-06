Kedarnath Helicopter Crash: केदारनाथ के गौरीकुंड में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत; हादसे की जांच शुरू (Watch Video)

Kedarnath Helicopter Crash: उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के लिए रविवार का दिन बेहद दर्दनाक साबित हुआ. दरअसल, यहां गौरीकुंड के जंगलों में एक प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 श्रद्धालु और पायलट शामिल हैं. मरने वालों में एक मासूम बच्चा भी था, जिससे हादसे की पीड़ा और भी गहरी हो गई है. रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने ‘पीटीआई’ को जानकारी देते हुए बताया कि यह दुर्घटना गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच घने जंगलों के ऊपर हुई.

हादसे का कारण फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती जानकारी में मौसम और तकनीकी खराबी को वजह माना जा रहा है. राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था.

On the morning of June 15, 2025, around 5:17 AM, a helicopter operated by Aryan Company took off from Kedarnath Helipad towards Guptkashi Helipad carrying six pilgrims. Due to adverse weather conditions en route, the helicopter was forced to make a hard landing at an alternate… pic.twitter.com/pY1Zi9NtXx

