Elephant Attack: उत्सव में भड़का हाथी, महावत की कुचलकर ले ली जान, केरल के पलक्कड़ की भयावह घटना (Watch Video )

पलक्कड़, केरल: केरल में पलक्कड़ जिले के कुट्टनाड से दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. यहां ‘नेरचा’ उत्सव के दौरान एक हाथी ने अचानक उत्पात मचाना शुरू कर दिया. वह गुस्से में आ गया और अपने ही महावत की जान ले ली. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हाथी के उत्पात मचाने से महावत की मौत हो गई और एक अन्य शख्स घायल हो गया. पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो देखने में काफी भयावह है. वीडियो में देख सकते है की किस तरह से हाथी पैरों से महावत को कुचल रहा है और जिस समय वह महावत को कुचल रहा होता है, उस दौरान ऊपर भी कुछ लोग बैठे होते है. इस वीडियो को सोशल मीडिया ' @ians_india नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: गुस्सैल हाथी ने अपने ही महावत को बेरहमी से कुचलकर मौत के घाट उतारा, देखें दिल दहला देने वाला वीडियो

हाथी ने महावत पर किया हमला

Palakkad, Kerela: Kunjumon (50) was mauled to death by an elephant, Vallamkulam Narayanankutty, during a religious performance last night at 11:50 PM. The elephant lost control and attacked the crowd pic.twitter.com/5I2dHSKIlD

