SoP For Dengue, Chikungunya in Dehradun: देहरादून में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर प्रशासन सतर्क, एसओपी जारी; VIDEO

SoP For Dengue, Chikungunya in Dehradun: उत्तराखंड के देहरादून में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों को बढ़ने से पहले ही रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "हम हर साल अप्रैल में डेंगू और चिकनगुनिया के प्रबंधन और रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश और एसओपी जारी करते हैं, ताकि समय रहते हमारी कार्रवाई की योजना तैयार हो सके.

डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि रोकथाम की रणनीति में स्रोत नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें मच्छरों के लार्वा को नष्ट करना प्रमुख कदम है. डॉ. कुमार ने यह भी बताया कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे डेंगू मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखें, ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके.

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: On SoP issued to prevent Dengue & Chikungunya, Dr R Rajesh Kumar, Secretary, Department of Health & Family Welfare, says "We have issued guidelines and SoPs on behalf of the Health Department for the management of Dengue and Chikungunya. We release… pic.twitter.com/1wNiPi2tHu

