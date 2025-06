Viral Video: छाता लेकर स्टेशन पर खड़ा था शख्स, ट्रेन के आते ही अचानक रेलवे ट्रैक पर आया, सुसाइड का भयावह वीडियो आया सामने

Credit-(Instagram,QURAN.WORDS01)

Viral Video: देश में रोजाना कई लोग आत्महत्या करने है. कई बार सुसाइड के भयावह वीडियो भी सामने आते है. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसने सभी के होश उड़ा दिए है.इस वीडियो में देख सकते है कि एक बुजुर्ग शख्स प्लेटफ़ॉर्म पर छाता लेकर खड़ा होता है और जैसे ही ट्रेन ट्रैक पर आने लगती है, ये प्लेटफ़ॉर्म से नीचे आ जाता है और इसके बाद इधर उधर देखता है और जैसे ही ट्रेन करीब आती है. ये उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है. सोशल मीडिया पर ये मौत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसपर कमेंट भी कर रहे है.

ये वीडियो किस जगह का है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. इस वीडियो को सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर QURAN.WORDS01 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune Suicide: पुणे रेलवे स्टेशन पर शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या, घटना का वीडियो आया सामने (Watch Video)

ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या

View this post on Instagram A post shared by QURAN.WORDS01 (@quran.words01)

वीडियो देख कांप उठे लोग

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि बुजुर्ग व्यक्ति शांति से छतरी लेकर ट्रैक के पास आता है. वह कुछ क्षण वहीं खड़ा रहता है और फिर अचानक आने वाली ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकेंड में घटता है, लेकिन इसका असर देखने वालों पर गहरा पड़ रहा है.

आत्महत्या की वजह अब तक साफ नहीं

इस घटना के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है. न तो कोई सुसाइड नोट मिला है और न ही पारिवारिक जानकारी सामने आई है.प्रशासन द्वारा जांच जारी है, और सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.