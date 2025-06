Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड के हरिद्वार से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है. लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. इससे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. स्थानीय प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से अपील की है कि वे गहरे पानी में न उतरें और तट के पास न जाएं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गंगा का पानी काफी तेजी से बह रहा है और किनारों तक पहुंच चुका है, जिससे लोग डरे हुए हैं.

बचाव टीमें अलर्ट मोड में हैं और जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हालात फिलहाल चिंताजनक हैं. तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और किसी भी जोखिम से बचें.

Ganga River in Haridwar (Uttarakhand) surges above danger level

Authorities alert pilgrims via loudspeakers, urging them not to go deep into the river for holy dips@UttrakhandPoli2 pic.twitter.com/8WpjjAH64f

— Atulkrishan (@iAtulKrishan1) June 29, 2025