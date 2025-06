Zimbabwe vs South Africa, 1st Test Day 2 Stumps Scorecard: दूसरे दिन का खेल खत्म, दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 49 रन; यहां देखें स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 2 Stumps Scorecard Update: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 28 जून से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 13 ओवर में एक विकेट खोकर 49 रन बना लिए हैं. टोनी डी ज़ोरज़ी नाबाद 22 रन और वियान मुल्डर नाबाद 25 रन बनाकर खेल रहे हैं. इस सीरीज में ज़िम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) हाथों में हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई केशव महाराज (Keshav Maharaj) कर रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढें: How To Watch INDW vs ENGW, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming In India: दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी टीम इंडिया, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

दूसरे दिन का स्कोरकार्ड

पहली पारी में मिली 167 रनों के बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज एक रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वियान मुल्डर ने सबसे ज्यादा नाबाद 25 रन बनाए. वियान मुल्डर के अलावा टोनी डी ज़ोरज़ी ने नाबाद 22 रन बटोरे.

ज़िम्बाब्वे की टीम को तनाका चिवंगा ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ज़िम्बाब्वे की ओर से तनाका चिवंगा ने सबसे ज्यादा एक विकेट अपने नाम किए. अब तीसरे दिन का खेल और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया हैं.

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस जीतने के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 55 रन के स्कोर पर टीम के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद लुआन-ड्रे प्रिटोरियस और डेवाल्ड ब्रेविस ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 150 रन तक लेकर गए.

दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 90 ओवर में नौ विकेट खोकर 418 रनों पर घोषित कर दी. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने सबसे ज्यादा 153 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस शानदार पारी के दौरान लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने 160 गेंदों पर 11 चौके और चार छक्के लगाए. लुआन-ड्रे प्रिटोरियस के अलावा कॉर्बिन बॉश ने नाबाद 100 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ज़िम्बाब्वे की टीम को तनाका चिवंगा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ज़िम्बाब्वे की ओर से तनाका चिवंगा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. तनाका चिवंगा के अलावा ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने दो विकेट लिए.

ज़िम्बाब्वे की पहली पारी

दूसरे दिन पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ज़िम्बाब्वे की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 23 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. पहली पारी में ज़िम्बाब्वे की पूरी टीम 67.4 ओवर में महज 251 रन बनाकर सिमट गई. ज़िम्बाब्वे की तरफ से स्टार बल्लेबाज शॉन विलियम्स ने सबसे ज्यादा 137 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शॉन विलियम्स ने 164 गेंदों पर 16 चौके लगाए. शॉन विलियम्स के अलावा कप्तान क्रेग एर्विन ने 36 रन बटोरे.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम को ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वियान मूल्डर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. वियान मूल्डर के अलावा कोडी यूसुफ और कप्तान केशव महाराज ने तीन-तीन विकेट लिए.

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 418/9 घोषित, 90 ओवर (टोनी डी ज़ोरज़ी 0 रन, मैथ्यू ब्रीट्ज़के 13 रन, वियान मुल्डर 17 रन, डेविड बेडिंघम 0 रन, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस 159 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 51 रन, काइल वेरिन 10 रन, कॉर्बिन बॉश नाबाद कॉर्बिन बॉश रन, केशव महाराज 21 रन, कोडी यूसुफ 27 रन और क्वेना मफाका नाबाद 9 रन.)

ज़िम्बाब्वे की गेंदबाजी: (तनाका चिवंगा 4 विकेट, ब्लेसिंग मुजाराबानी 2 विकेट, विंसेंट मासेकेसा 1 विकेट और वेलिंग्टन मसाकाद्जा 1 विकेट).

ज़िम्बाब्वे की पहली पारी

ज़िम्बाब्वे की बल्लेबाजी: 251/10, 67.4 ओवर (ब्रायन बेनेट रिटायर हर्ट 19 रन, ताकुदज़्वानाशे काइतानो 0 रन, निक वेल्च 4 रन, सीन विलियम्स 137 रन, क्रेग एर्विन 36 रन, वेस्ली माधेवेरे 15 रन, प्रिंस मासवाउरे 7 रन, तफदज़वा त्सिगा 9 रन, वेलिंगटन मसाकाद्जा 4 रन, विंसेंट मसेकेसा नाबाद 11 रन, ब्लेसिंग मुजाराबानी 0 रन और तनाका चिवांगा 0 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (वियान मूल्डर 4 विकेट, कोडी यूसुफ 3 विकेट और केशव महाराज 3 विकेट).

दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 49/1, 13 ओवर (मैथ्यू ब्रीत्ज़के 1 रन, टोनी डी ज़ोरज़ी नाबाद 22 रन और वियान मुल्डर नाबाद 25 रन.)

ज़िम्बाब्वे की गेंदबाजी: (तनाका चिवंगा 1 विकेट).

नोट: ज़िम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका के मैच का लाइव स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.