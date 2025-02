Breaking: जम्मू में बड़ा हादसा, वैष्णो देवी जा रही बस खाई में गिरी, दर्जनों श्रद्धालु घायल

जम्मू के मंडा जू (Manda Zoo) क्षेत्र में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे कई श्रद्धालु घायल हो गए. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, श्रद्धालुओं से भरी यह बस जम्मू के मंडा जू इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना के पीछे के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बस के नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ.

VIDEO | Jammu accident: Rescue operation continues after a bus going to Jammu from Katra overturned near Manda.

