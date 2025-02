मानवता की मिसाल! ब्रेन डेड मां ने बेटी को दिया जन्म, मौत से पहले किडनी, लीवर और आंख दान कर बचाई कई जिंदगियां

नई दिल्ली: 38 वर्षीय आशीता चंदक के परिवार के लिए 7 फरवरी को एक दुखद घटना घटी, जब वे अपने आठवें महीने की गर्भवती अवस्था में ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गईं. उन्हें गंभीर मस्तिष्क क्षति के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके जीवन को बचाने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया. चिकित्सकों ने एक प्री-मैच्योर सीजेरियन डिलीवरी के लिए कदम उठाया और आशीता ने एक बेटी को जन्म दिया, जो अभी भी आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है. 13 फरवरी को, जब चिकित्सा टीम ने यह पाया कि आशीता के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया. इसके बाद, डॉक्टरों ने परिवार से अंग दान के लिए संपर्क किया, और परिवार ने सहमति जताई. इसके बाद, चिकित्सा टीम ने उनकी दोनों किडनियां, लिवर और कॉर्नियाज को अंग प्रत्यारोपण के लिए निकाला.

टीओआई से बातचीत में आशीता के ससुर राजेश रामपाल ने बताया कि 7 फरवरी को आशीता, जो एक प्राइवेट कंपनी में कस्टमर सपोर्ट मैनेजर के रूप में काम करती थीं, अचानक ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गईं. उन्हें तुरंत आर्टेमिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका दिल भी रुक गया.

#Delhi | A tragic turn of events unfolded for the family of 38-year-old Ashita Chandak when she suffered a brain stroke on Feb 7, during the eighth month of pregnancy.

She was admitted to the hospital with severe brain damage and was kept on ventilator support to facilitate a… pic.twitter.com/fCygpYWfyI

