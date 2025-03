टैक्सपेयर्स को राहत! पब्लिक हॉलिडे के बावजूद 31 मार्च को खुलेंगे बैंक, RBI का बड़ा फैसला

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. 31 मार्च 2025 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद सरकारी लेन-देन करने वाले सभी एजेंसी बैंक खुले रहेंगे. यह कदम वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक समापन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

RBI द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी रसीदों और भुगतानों की समुचित लेखा व्यवस्था के लिए विशेष क्लियरिंग ऑपरेशन किए जाएंगे. इसके तहत, सरकारी चेकों के निपटान के लिए 31 मार्च को विशेष क्लियरिंग आयोजित की जाएगी, जिसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) आवश्यक निर्देश जारी करेगा.

हालांकि, RBI ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपने कर भुगतान से जुड़े लेन-देन को समय पर पूरा करें ताकि अंतिम समय की असुविधा से बचा जा सके. इसके साथ ही, एजेंसी बैंकों को वार्षिक समापन के लिए अलग से निर्देश दिए गए हैं.

All banks will remain open for transactions on 31st March 2025 despite it being a public holiday, to provide convenience to taxpayers. pic.twitter.com/AkuZWoFHQZ

