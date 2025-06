Gas Cylinder Blast Near Narendra Modi Stadium: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2025 फाइनल से पहले अहमदाबाद से एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार के पास गैस सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना मिली है, जहां यह फाइनल मुकाबला खेला जाना है. TV9Gujarati की रिपोर्ट के अनुसार, फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. सुरक्षा कर्मी इस घटना की जांच कर रहे हैं. अब तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर गैस सिलेंडर ब्लास्ट

Gas cylinder blast near main entrance of Narendra Modi stadium ahead of IPL Final match #IPL2025 #IPLFinal #IPL2025Final #Ahmedabad #Gujarat #TV9Gujarati pic.twitter.com/9jYLAVFt98

— Tv9 Gujarati (@tv9gujarati) June 3, 2025