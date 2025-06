RCB vs PBKS, TATA IPL 2025 Final Match Toss Update And Live Scorecard: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, TATA Indian Premier League 2025 Final Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का विजेता जल्द ही मिल जाएगा. आईपीएल 2025 (IPL 2025) का फाइनल मुकाबला आज यानी 03 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पंजाब किंग्स ने क्वालीफायर 2 मुकाबले में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है. पहले फाइनल मुकाबला ईडन गार्डन में खेला जाना था. कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई (BCCI) अधिकारियों ने मैच को शिफ्ट करके कोलकाता से अहमदाबाद में कर दिया था. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. इस बीच पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: RCB vs PBKS, TATA IPL 2025 Final Match Toss Winner Prediction: फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर पहला आईपीएल टाइटल अपने नाम करने उतरेगी पंजाब किंग्स, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप साल्ट, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेज़लवुड.

Punjab Kings wins the crucial toss in the final of IPL 2025 and they opt to bowl first.

Here are the playing XIs of both teams.#ShreyasIyer #RajatPatidar #RCBvPBKS #RCBvsPBKS #IPL2025 #TATAIPL #Cricket #SBM pic.twitter.com/P5Enp7e7mU

— SBM Cricket (@Sbettingmarkets) June 3, 2025