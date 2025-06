Bengaluru Road Rage: ओवरटेक करने के कारण हुआ विवाद, कार चालक ने कैब ड्राइवर के साथ की मारपीट, बेंगलुरु का वीडियो आया सामने (Watch Video)

बेंगलुरु, कर्नाटक: कर्नाटक का बेंगलुरु शहर एक आईटी हब है और यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां है. यही इस शहर की पहले पहचान थी, लेकिन अब रोजाना इस शहर से मारपीट की घटनाएं और वीडियो सामने आ रहे है. जिसके कारण इस शहर की प्रतिमा पर दाग लग रहे है. दो दिन पहले ही इस शहर में एक ऑटो चालक के साथ एक महिला ने चप्पल से मारपीट की थी और इसके बाद महिला पर पुलिस ने कार्रवाई की थी. कार्रवाई के बाद महिला और उसके पति ने ऑटो चालक से माफ़ी मांगी थी. इस घटना के बाद अब नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें सड़क पर ही एक कार सवार ने एक कैब ड्राइवर के साथ मारपीट की.

कैब ड्राइवर के साथ मारपीट

In Bengaluru, a shocking road rage incident unfolded when a car driver assaulted a taxi driver allegedly over an overtaking dispute. The entire altercation was captured on video by a passenger sitting in the back seat of the cab.#bengaluru #taxidriver pic.twitter.com/qGT2W2DqxZ

