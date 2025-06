IPL 20225 Closing Ceremony: आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय सेना को दी ट्रिब्यूट, शंकर महादेवन देशभक्ति गानों से फैंस में भरा जोश, देखिए परफॉरमेंस का वीडियो

Punjab Kings (Photo: @PunjabKingsIPL/X)

IPL 2025 Closing Ceremony: आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में आयोजित की गई क्लोजिंग सेरेमनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक जज़्बा है. और जब उसमें देशभक्ति का तड़का लग जाए, तो माहौल पूरी तरह भावुक और गौरवपूर्ण बन जाता है. 3 जून को खेले जाने वाले RCB बनाम PBKS फाइनल से पहले शाम 6:15 बजे के करीब क्लोजिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई. ओपनिंग परफॉर्मेंस में देशभक्ति गीत ‘तेरी मिट्टी’ पर भावुक डांस प्रस्तुति ने दर्शकों की आंखें नम कर दीं. यह डेडिकेटेड था भारतीय सशस्त्र बलों और हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर को. ‘18 Years, 2 Virgins’ RCB बनाम PBKS IPL 2025 फाइनल से पहले कंडोम ब्रांड की मजेदार पोस्ट ने मचाया धमाल, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

भारतीय सेना को ट्रिब्यूट

शंकर महादेवन और बेटों ने बांधा समा

इसके बाद मंच पर आए दिग्गज संगीतकार और गायक शंकर महादेवन अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम महादेवन के साथ, तीनों ने मिलकर 'भारत ये रहना चाहिए', 'ए वतन', 'लक्ष्य' का थीम सॉन्ग, 'माँ तुझे सलाम' और 'लेहरा दो' जैसे प्रेरणादायक गीतों को अपनी आवाज़ से ज़िंदा कर दिया. जब शंकर महादेवन ने 'सुनो गौर से दुनिया वालों' छेड़ा, तब पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा. दर्शक आरसीबी और पीबीकेएस की जर्सियों में जरूर थे, लेकिन उस वक्त हर एक भारतीय तिरंगे को गर्व से लहराता दिखा.

देखिए वीडियो:

क्लोजिंग सेरेमनी पूरी तरह से भारतीय सेना और राष्ट्रीय गौरव को समर्पित रही। चाहे वो गानों की प्रस्तुति हो या डांस एक्ट्स – हर एक परफॉर्मेंस में देश के जवानों को सलामी देने का जज़्बा साफ दिखा. जैसे ही कार्यक्रम का वीडियो प्रसारित हुआ, सोशल मीडिया पर क्लोजिंग सेरेमनी की क्लिप्स वायरल हो गईं. ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इस देशभक्ति से भरी शाम की तारीफ की.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

IPL Closing ceremony dedicated to Bharat Mata ki Veer javanon ko #IPLFinal 🇮🇳🫡 pic.twitter.com/1SJm3RVF8K — DIVYANSH सिंह CHAUHAN (@Imchauhan28) June 3, 2025

❤️🇮🇳 Wow, the tribute to our Indian Armed Forces at the IPL 2025 closing ceremony was pure magic! pic.twitter.com/XspzpyHw5Q — Sunay Gourkhede (@sunaygourkhede) June 3, 2025

फाइनल से पहले जगा देशभक्ति का जोश

RCB और PBKS के फाइनल मुकाबले से पहले इस प्रकार का कार्यक्रम खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर गया. एक ओर जहां क्रिकेट का जुनून था, वहीं दूसरी ओर देश के जवानों के लिए सम्मान का भाव भीआईपीएल 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार रही, बल्कि यह देशभक्ति के रंग में रंगी ऐसी शाम थी जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा. शंकर महादेवन और उनके परिवार ने जिस जोश और भावना के साथ देश को सलामी दी, वो हर भारतीय के दिल को छू गई.