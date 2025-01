PM Modi on Coldplay and Entertainment Potential: पीएम मोदी ने अपने भाषण में में लाइव कॉन्सर्ट्स कोल्डप्ले का किया जिक्र, बोले- भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाएं (Watch Video)

PM Modi on Coldplay and Entertainment Potential: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 'उत्कर्ष ओडिशा-मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025' में हिस्सा लिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अपार संभावनाओं पर जोर दिया. उन्होंने अपने संबोधन में लाइव कॉन्सर्ट्स का खासतौर पर जिक्र करते हुए कहा कि भारत में मनोरंजन उद्योग और लाइव इवेंट्स को एक नई दिशा देने की जरूरत है. Video: जसप्रीत बुमराह अहमदाबाद में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में हुए शामिल, गायक क्रिस मार्टिन ने भारतीय क्रिकेटर को एक शानदार गीत किया समर्पित

कोल्डप्ले बैंड के भारत में हुए कॉन्सर्ट्स का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा, "आपने मुंबई और अहमदाबाद में आयोजित कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की तस्वीरें देखी होंगी. ये इवेंट्स भारत में लाइव एंटरटेनमेंट और कॉन्सर्ट इकोनॉमी के लिए अपार संभावनाओं को दर्शाते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लाइव कॉन्सर्ट्स न केवल मनोरंजन का साधन हैं बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने और वैश्विक कलाकारों को भारत की ओर आकर्षित करने का भी बड़ा माध्यम बन सकते हैं. पीएम मोदी ने राज्यों और निजी क्षेत्रों से अपील की कि वे इस क्षेत्र के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें.

#WATCH | PM Modi lauds Coldplay concert

PM Modi says, "You must have seen fabulous pictures of Coldplay concert organised in Mumbai and Ahmedabad. It shows that India has a massive scope for live concerts. Big artists from around the world are attracted towards India..."… pic.twitter.com/jzkb3Ozrw3

— TIMES NOW (@TimesNow) January 28, 2025