Who Is Jasmin Walia? हार्दिक पांड्या के साथ डेटिंग की उड़ रही है अफवाह, जानें कौन है जैस्मिन वालिया!

Who Is Jasmin Walia? हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक के अलग होने के बाद अब एक नया नाम सुर्खियों में है – जैस्मिन वालिया. हाल ही में आईपीएल 2025 के एक मैच के दौरान जैस्मिन को मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए चीयर करते देखा गया. इसके बाद उन्हें टीम की बस में चढ़ते भी देखा गया, जिससे अफवाहें और तेज हो गईं कि पांड्या और जैस्मिन एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. Hardik Pandya Dating Jasmin Walia? क्या जैस्मीन वालिया को डेट कर रहे हैं स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जानें कौन हैं रूमर्ड गर्लफ्रेंड जो दुबई स्टेडियम में हुई स्पॉट

कौन हैं जैस्मिन वालिया?

जैस्मिन वालिया एक मशहूर सिंगर और टेलीविजन पर्सनालिटी हैं. उन्होंने अंग्रेजी, पंजाबी और हिंदी में गाने गाकर अपनी अलग पहचान बनाई है. खासतौर पर वह साउथ एशियन म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं. 2017 में जैस्मिन ने ब्रिटिश-पाकिस्तानी सिंगर जैक नाइट के साथ मिलकर Bom Diggy गाना रिलीज़ किया था, जो सुपरहिट साबित हुआ. यह गाना चार्टबस्टर पर लंबे समय तक बना रहा और इससे उनकी पहचान ग्लोबल लेवल पर बढ़ गई.

आईपीएल एन्जॉय करती हुईं जैस्मिन:

Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Jasmin Walia in stands #MIvsKKR pic.twitter.com/em8RJoUQc1 — Jeet (@JeetN25) March 31, 2025

रियलिटी शो से शुरुआत

म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले जैस्मिन ने रियलिटी टीवी से पहचान बनाई. वह पहली बार 2010 में ब्रिटिश रियलिटी शो The Only Way Is Essex में नजर आई थीं. इस शो ने उन्हें पॉपुलैरिटी दिलाई और उनके एंटरटेनमेंट करियर की शुरुआत हुई. 2014 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जहां उन्होंने पॉपुलर गानों के कवर गाने शुरू किए. जैक नाइट और ओली ग्रीन म्यूजिक के साथ उनके कई गाने आए, जिससे उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहचान मिली. 2015 में उन्होंने ब्रिटिश एशियाई रियलिटी शो Desi Rascals 2 में भी हिस्सा लिया, जिसमें वह अपने तब के बॉयफ्रेंड रॉस वॉर्सविक के साथ नजर आईं.

संगीत करियर और बॉलीवुड डेब्यू

2016 में जैस्मिन ने अपने म्यूजिक करियर की आधिकारिक शुरुआत Dum Dee Dee Dum गाने से की, जिसमें वह फिर से जैक नाइट के साथ थीं. इसके बाद उन्होंने Girl Like Me और Temple जैसे गाने रिलीज किए. 2017 में उनका करियर और ऊंचाई पर पहुंचा, जब उन्होंने Go Down और फिर सुपरहिट गाना Bom Diggy लॉन्च किया. इस गाने ने उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचा दिया. 2018 में यह गाना कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा की फिल्म Sonu Ke Titu Ki Sweety में शामिल किया गया, जिससे जैस्मिन को भारत में भी बड़ा फैनबेस मिल गया.

शिक्षा और निजी जीवन

जैस्मिन ने 10 साल की उम्र में थिएटर स्कूल में दाखिला लिया था. उन्होंने चार A-लेवल सब्जेक्ट्स लिए और शानदार रिजल्ट के साथ पास कीं. वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में फिलॉसफी पढ़ना चाहती थीं, लेकिन वहां उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में कुछ समय काम किया और NatWest Bank में बतौर कस्टमर एडवाइजर जॉब की. उन्होंने एकाउंटेंसी की पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन बाद में छोड़ दी.

सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी

जैस्मिन वालिया सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वह अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और म्यूजिक अपडेट्स शेयर करती हैं. आईपीएल मैच के दौरान हार्दिक पांड्या के लिए चीयर करने और मुंबई इंडियंस की बस में देखे जाने के बाद जैस्मिन वालिया के नाम की चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, अभी तक हार्दिक या जैस्मिन में से किसी ने भी इन अफवाहों पर कोई बयान नहीं दिया है. फैंस इस नई जोड़ी को लेकर काफी उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा कर रहे हैं.