Hardik Pandya Dating Jasmin Walia? क्या जैस्मीन वालिया को डेट कर रहे हैं स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जानें कौन हैं रूमर्ड गर्लफ्रेंड जो दुबई स्टेडियम में हुई स्पॉट

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पांचवां 23 फरवरी(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारत और पाकिस्तान के हाई-वोल्टेज मुकाबले के दौरान ब्रिटिश सिंगर और टेलीविजन पर्सनालिटी जस्मिन वालिया को स्टेडियम में देखा गया. दिलचस्प बात यह रही कि वह भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल की पत्नी के साथ बैठी थीं, जिसके बाद उनके और भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या के रिश्ते को लेकर अटकलें एक बार फिर तेज हो गईं. यह भी पढ़ें: भारत बनाम पाकिस्तान मैच में 7 करोड़ की लग्जरी घड़ी पहने दिखें हार्दिक पांड्या, रिचर्ड मिल वॉच ने खींचा सबका ध्यान, देखें तस्वीरें

क्या हार्दिक पंड्या को डेट कर रही हैं जस्मिन वालिया?

Hardik Pandya's well-wisher and supporter Jasmin Walia in the match

