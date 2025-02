Hardik Pandya Spotted Wearing Richard Mille Luxury Watch: भारत बनाम पाकिस्तान मैच में 7 करोड़ की लग्जरी घड़ी पहने दिखें हार्दिक पांड्या, रिचर्ड मिल वॉच ने खींचा सबका ध्यान, देखें तस्वीरें

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पांचवां 23 फरवरी(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें हार्दिक पांड्या को मैच के दौरान 'रिचर्ड मिल' की लग्जरी घड़ी पहने देखा गया. बाज की निगाहों वाले प्रशंसकों ने भारत के ऑलराउंडर की बाईं कलाई पर 7 करोड़ रुपये की कीमत की लग्जरी घड़ी देखी, जब वह बाबर आजम को आउट करने के बाद जश्न मना रहे थे, जो खेल का पहला विकेट था. बाबर आजम 23 रन की पारी के लिए अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की गेंद पर उनका बाहरी किनारा लग गया और केएल राहुल ने स्टंप के पीछे कैच लपक लिया. भारतीय ऑलराउंडर के पास लग्जरी घड़ियों का एक संग्रह है और प्रशंसकों ने देखा कि यह घड़ी रिचर्ड मिल RM27-02 CA FQ टूरबिलन राफेल नडाल स्केलेटन डायल एडिशन की है.

हार्दिक पांड्या लग्जरी घड़ी पहने देखे गए

Hardik Pandya wearing a Richard Mille—likely the RM 27-02 Tourbillon Rafael Nadal, worth nearly ₹7 crore—while bowling during the India vs. Pakistan match is probably the first time I’ve seen a cricketer sporting an ultra-luxury watch during a live game.

While it’s common to… pic.twitter.com/DiIb4Z395s

— Rahul Deshpande (@rahuldeshpande2) February 23, 2025