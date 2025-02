Tamannaah Bhatia ने ब्लैक आउटफिट में गिराई बिजली, दिए किलर पोज (View Pics)

Tamannaah Bhatia (Photo Credits: Instagram)

Tamannaah Bhatia Hot Pics: तमन्ना भाटिया ने एक बार फिर अपने फैशन सेंस से फैंस को हैरान कर दिया है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर ब्लैक आउटफिट में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखते ही बनता है. इन तस्वीरों में तमन्ना ने ब्लैक शीयर ड्रेस पहनी है, जिसमें उनका स्टाइल और आत्मविश्वास साफ झलक रहा है. तमन्ना भाटिया ने इस पोस्ट के साथ लिखा, "Embracing the unconventional, one creative expression at a time... that’s how I like to look at life." उन्होंने एले इंडिया को 'Performer of the Year' के लिए धन्यवाद दिया और अपने पैशन के बारे में बात की, जिसमें फिल्म, फैशन और ज्वेलरी डिजाइनिंग शामिल है. Tamannaah Bhatia ने पिंक स्टायलिश गाउन में बिखेरा जलवा, एक्ट्रेस की खूबसूरती ने यूजर्स को बनाया दीवाना (View Pics)

उन्होंने बताया कि उनकी पहली ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में Year of the Snake से प्रेरित होकर बने सर्पाकृति ईयररिंग्स शामिल हैं. ये ईयररिंग्स ताकत, नवीनीकरण और बदलाव के प्रतीक हैं, जो उनके जीवन के मूल्यों के साथ गहराई से जुड़े हैं.

तमन्ना भाटिया की ग्लैमरस तस्वीरें:

तमन्ना की इन तस्वीरों को उनके फैंस और सेलेब्रिटी फ्रेंड्स से काफी सराहना मिल रही है. पोस्ट पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं और कमेंट सेक्शन में फैंस ने फायर और हार्ट इमोजीस के जरिए अपने रिएक्शन दिए हैं. तमन्ना भाटिया न केवल अपने अभिनय के लिए, बल्कि अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं और एक बार फिर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे स्टाइल और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं.