Fact Check: पाकिस्तान से हार गया था भारत? इंडियन आर्मी के बड़े अधिकारी के नाम पर झूठ फैला रहा पाक! फैक्ट चेक में जानें सच्चाई

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम से एक झूठा बयान वायरल किया जा रहा है. यह दावा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स द्वारा फैलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह को लेकर एक मनगढ़ंत बात कही गई है. हालांकि, सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक विंग, PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है.

क्या है झूठा दावा?

पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स से यह दावा किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने कहा, "पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और C4 इंटेलिजेंस ने हमें सचमुच हैरान कर दिया, और भारत को हराने में चीनी तकनीक ने एक बड़ी भूमिका निभाई".

इस झूठे दावे के साथ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह की एक तस्वीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि यह असली लगे.

Pakistani propaganda accounts are claiming that Deputy Chief of Army Staff, Lt Gen Rahul R Singh has said "Pakistan's electronic warfare and C4 intelligence capability truly surprised us, and the Chinese technology played a big role in defeating India".#PIBFactCheck

✅ These… pic.twitter.com/gOsG3VsNaD

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 5, 2025