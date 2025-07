Thane Shocker: महाराष्ट्र के ठाणे जिले का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुए ने एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया है. यह घटना ठाणे के येहर हिल्स में स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटे इलाके की बताई जा रही है. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि तेंदुए ने सड़क किनारे घूम रहे एक आवारा कुत्ते को पकड़ लिया है. वीडियो को जेरिगन ग्रेसियस नाम के बाइक राइडर ने रिकॉर्ड किया, जिसमें दिख रहा है कि तेंदुआ पहले तो कुत्ते को छोड़ देता है लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे फिर से पकड़ लेता है. यह घटना एक बार फिर इंसानों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि शहरीकरण, वनों की कटाई और वासस्थानों के घटने से तेंदुए जैसे जानवर शहरों की तरफ आने को मजबूर हो रहे हैं. ऐसे में इंसानों और जानवरों दोनों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति और जागरूकता जरूरी है.

ये भी पढें: Protest Against MNS Workers: ठाणे और मीरा भयंदर के व्यापारियों ने दुकानदार के साथ मारपीट करने वाले मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, देखें वीडियो

Once lucky, but twice unlucky , a stray dog near Yeoor, close to Thane and Sanjay Gandhi National Park, narrowly escaped a leopard’s grip only to be caught again seconds later. A passing vehicle startled the big cat, causing it to drop the dog briefly, and the entire incident was… pic.twitter.com/u8Mz4cPFFt

— Ranjeet Shamal Bajirao Jadhav (@ranjeetnature) July 4, 2025