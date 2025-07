Protest Against MNS Workers: ठाणे और मीरा भयंदर के व्यापारियों ने दुकानदार के साथ मारपीट करने वाले मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, देखें वीडियो

महाराष्ट्र के ठाणे के भायंदर क्षेत्र में मंगलवार को राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के स्कार्फ पहने कुछ लोगों ने एक दुकान मालिक पर मराठी में बात करने से इनकार करने पर कथित तौर पर मारपीट की थी. यह घटना महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी अपने आदेश वापस लेने के कुछ ही समय बाद हुई, जिसके बाद विपक्ष ने इसे ‘हिंदी थोपना’ करार दिया. मंगलवार रात सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस घटना के वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग दुकान पर खाना खरीदने आए थे. जब वे दुकान पर थे, तो उनमें से एक ने मालिक से पूछा, "राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है," तब मालिक ने उनसे हिंदी में बात की. मालिक ने जवाब में कहा, "सभी भाषाएं." इससे वह व्यक्ति नाराज हो गया और अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर चिल्लाने लगा तथा उसे कई बार थप्पड़ मारे. यह भी पढ़ें: Mumbai: मराठी न बोलने पर व्यापारी को पीटा, भाजपा ने कार्रवाई की मांग उठाई

इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, व्यपारी लोग मनसे की इस गुंडागर्दी से भड़के हुए हैं और ठाणे, मीरा- भायंदर में बंद मोर्चा निकाला है. यह पहली बार नहीं है. इससे पहले भी मराठी बोलने को लेकर कई बार मनसे कार्यकर्ताओं की आम नागरिक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On the traders' protest in Mira-Bhayandar, DCP, Prakash Gaikwad says, "Day before yesterday, a businessman was assaulted. An FIR was lodged in this matter. We have taken action against 7 people...Today, a few people gathered here regarding this… pic.twitter.com/QqymwV8WnI

— ANI (@ANI) July 3, 2025