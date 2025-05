Tamannaah Bhatia's Stunning Look: ब्लैक ड्रेस में तमन्ना भाटिया का हॉट अवतार, फैंस का धड़का दिल (View Pics)

Tamannaah Bhatia (Photo Credits: Instagram)

Tamannaah Bhatia's Stunning Look: फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित और स्टाइलिश एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से तहलका मचाती रहती हैं. हाल ही में तमन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें वह एक ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, "Ready for a night dedicated to the audience @zeecineawards." तमन्ना का यह ब्लैक ड्रेस लुक बेहद स्टाइलिश और बोल्ड है, जो उनके फैंस को आकर्षित कर रहा है. तस्वीर में उनके बालों का सटल और एलिगेंट स्टाइल, साथ ही उनके सॉफ्ट मेकअप ने उनके लुक को और भी शानदार बना दिया. इस पोस्ट पर तमन्ना के फैंस ने ढेरों कमेंट्स और लाइक्स किए हैं.

फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे जैसे मनीष मल्होत्रा, रश्मि तारणजीत, और सोनम बाजवा ने भी इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और तमन्ना की सुंदरता की सराहना की. उनके द्वारा दिए गए कमेंट्स इस पोस्ट को और भी खास बना रहे हैं.

तमन्ना भाटिया का किलर अवतार:

तमन्ना भाटिया का यह लुक हर किसी को उनका दीवाना बना रहा है और Zee Cine Awards के लिए उनका यह खास अवतार फैंस के बीच चर्चा का विषय बन चुका है.