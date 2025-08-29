Salman Khan Ganpati Visarjan: गणपति विसर्जन के दौरान सलमान खान ने किया धमाकेदार डांस, ड्रम की धुन पर थिरेक सोनाक्षी-जहीर; VIDEO

Photo- Instagram

Salman Khan Ganpati Visarjan: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने इस बार भी बहन अर्पिता खान (Arpita Khan) के बांद्रा स्थित घर पर गणपति विसर्जन धूमधाम से मनाया. ढोल की थाप और भक्तिमय माहौल के बीच सलमान (Salman Khan Dance) पूरे जोश के साथ नाचते नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वह परिवार और दोस्तों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha Dancec) और उनके पति व एक्टर जहीर इकबाल भी सलमान के साथ इस जश्न में शामिल हुए. दोनों सलमान के साथ ढोल की थाप पर नाचते नजर आए.

वहीं, आयुष शर्मा और अर्पिता खान समेत पूरेखान-शर्मा परिवार ने अंतिम आरती कर बप्पा को विदाई दी.

ये भी पढें: Govinda Celebrates Ganeshotsav: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा के घर विराजे बाप्पा, पत्नी के साथ की गणपति की आरती और पूजा, VIDEO आया सामने

गणपति विसर्जन पर सलमान खान ने किया डांस

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)

आरती के बाद बप्पा की दी विदाई

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

परंपरा और भव्यता का संगम

खान परिवार का गणपति उत्सव (Ganesh Utsav 2025) हमेशा से ही परंपरा और भव्यता के लिए मशहूर रहा है. इस बार भी कुछ अलग नहीं था. 28 अगस्त को सलमान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह अपनी मां सलमा खान, भाई अरबाज और बहन अलवीरा के साथ आरती करते नजर आए. फैन्स को यह झलक खूब पसंद आई.

सलमान का वर्कफ्रंट भी है व्यस्त

काम की बात करें तो सलमान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म "बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan)" की शूटिंग कर रहे हैं. यह फिल्म गलवान घाटी में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है. अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह (Chitrangada Singh) भी नजर आएंगी, जो पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं. इसके अलावा, फिल्म में जेन शॉ, अंकुर भाटिया, हर्षिल शाह और अन्य कलाकार भी हैं. खबरों के मुताबिक, सलमान इसमें कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं.

इसके साथ ही, सलमान "बिग बॉस 19 (Bigg boss 19)" के वीकेंड का वार की शूटिंग में भी व्यस्त हैं. वहीं, उनकी पिछली फिल्म "सिकंदर (Sikandar Movie)", जिसमें रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में थीं, बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.