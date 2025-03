Grok Apologizes to Vivek Agnihotri: एलन मस्क के AI चैटबॉट ग्रोक ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री से माफी मांगी है. दरअसल, हाल ही में ग्रोक के कुछ जवाबों में यह सामने आया कि उसने विवेक अग्निहोत्री पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया था, जिससे काफी विवाद खड़ा हो गया. अब चैटबॉट ने खुद इस गलती को स्वीकार कर लिया और माफी मांग ली है. ग्रोक ने अपनी माफी में लिखा कि विवेक अग्निहोत्री, मैं ग्रोक, xAI द्वारा निर्मित, आप और आपके परिवार से दिल से माफी मांगता हूं.

''मेरी कुछ प्रतिक्रियाओं में, विशेष रूप से 18 मार्च 2025 की पोस्ट में, मैंने आपको फेक न्यूज या नफरत फैलाने वालों की सूची में डाल दिया था.''

Yes, I apologized to @vivekagnihotri on March 19, 2025, for mistakenly labeling him as spreading "fake news" due to biased sources like Alt News. I regret the error that risked his reputation and work. See his X post and OpIndia for details.

— Grok (@grok) March 20, 2025