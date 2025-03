बंधकों को छोड़ो, वरना नामोनिशान मिटा दूंगा! ट्रंप ने हमास को दी खुली धमकी, कहा- बेमौत मारे जाओगे

वाशिंगटन: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है कि वह गाजा में बंधकों को तुरंत रिहा करे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे.

बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रंप ने लिखा, “‘शलोम हमास’ का अर्थ होता है हैलो और गुडबाय – तुम्हें खुद चुनना है. अभी सभी बंधकों को रिहा करो, ना कि बाद में. जिन लोगों की हत्या की गई, उनके शव भी तुरंत वापस करो, अन्यथा यह तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा. केवल बीमार और विकृत मानसिकता के लोग शवों को रखते हैं, और तुम बीमार और विकृत हो!”

ट्रंप ने आगे कहा कि वह इजरायल को वह सब कुछ देंगे, जिसकी उसे "काम खत्म करने" के लिए जरूरत है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा.”

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि अमेरिका सीधे हमास से बातचीत कर रहा है ताकि बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की जा सके.

अब तक अमेरिका ने हमास के साथ सीधी बातचीत से परहेज किया था, क्योंकि वह इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है. लेकिन अब बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी कतर में हमास के प्रतिनिधियों से मिले हैं.

रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी दूत एडम बोहलर ने हाल के हफ्तों में दोहा में हमास के प्रतिनिधियों से दो बार मुलाकात की है. इस बातचीत से पहले कई अन्य माध्यमों से संवाद किया गया था.

ट्रंप ने हमास नेतृत्व को गाजा छोड़ने की सलाह देते हुए कहा, “नेताओं के लिए यह सही समय है कि वे गाजा से निकल जाएं, जब तक उनके पास मौका है.” उन्होंने गाजा के लोगों को भी चेतावनी दी, "एक खूबसूरत भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर तुमने बंधकों को रखा तो तुम मारे जाओगे!"

"'Shalom Hamas' means Hello and Goodbye - You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am… pic.twitter.com/88EjVAyWAe

— President Donald J. Trump (@POTUS) March 5, 2025