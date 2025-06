VPL 2025 Live Streaming: किस चैनल पर होगा विदर्भ प्रो टी20 लीग का लाइव टेलीकास्ट? यहां जानिए कहां और कैसे देखें ऑनलाइन वीपीएल के मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग

विदर्भ प्रो टी20 लीग(Photo credits: X/@ddsportschannel)

On Which TV Channel Vidarbha Pro T20 League 2025 Will Be Telecast Live: विदर्भ प्रो टी20 लीग 2025 का पहला संस्करण 5 जून से नागपुर में शुरू हो चुका है. इस 10 दिवसीय पुरुष टी20 टूर्नामेंट में कुल 18 मुकाबले खेले जाएंगे। इस भव्य प्रतियोगिता का आयोजन विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) द्वारा नागपुर के वीसीए जामठा स्टेडियम में किया जा रहा है. यह लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर डिज़ाइन की गई है. टूर्नामेंट के पहले संस्करण के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व तेज गेंदबाज़ झूलन गोस्वामी को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है. यहां देखिए तमिलनाडु प्रीमियर लीग सीज़न 9 की सभी 8 टीमों के स्क्वॉड और खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

विदर्भ प्रो टी20 लीग 2025 में कुल छह टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें पगारिया स्ट्राइकर्स, नेको मास्टर ब्लास्टर्स, नागपुर टाइटंस, भारत रेंजर्स, ऑरेंज टाइगर्स और नागपुर हीरोज़ शामिल हैं. टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जिसमें शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. ओपनिंग डे और फाइनल को छोड़कर सभी मुकाबले डबलहेडर (एक दिन में दो मैच) के रूप में खेले जाएंगे.

विदर्भ प्रो टी20 लीग 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) को विदर्भ प्रो टी20 लीग 2025 के आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर के रूप में चुना गया है. ऐसे में दर्शक VPL 2025 के सभी मैच डीडी स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर लाइव देख सकते हैं.

विदर्भ प्रो टी20 लीग 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शक विदर्भ प्रो टी20 लीग 2025 के मैचों की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. इसके अलावा, Waves OTT ऐप और वेबसाइट पर भी टूर्नामेंट के सभी मैचों का सीधा प्रसारण किया जा रहा है. साथ ही, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी VPL 2025 के पुरुष मुकाबलों की आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है.