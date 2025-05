Israel Hamas War: 19 महीने बाद हमास की कैद से छूटे इजराइली-अमेरिकी सैनिक एडन अलेक्जेंडर, गाजा से लौटे अपने वतन; परिवार ने दौड़कर लगाया गले (Watch Video)

Hamas To Release US-Israeli Hostage: गाजा में 19 महीने तक हमास की कैद में रहे इजराइली-अमेरिकी सैनिक एडन अलेक्जेंडर आखिरकार सोमवार को आजाद हो गए और अपने वतन इस्रायल लौट आए. इजराइली रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अलेक्जेंडर को गाजा से छुड़ाने के बाद दक्षिणी इजराइल स्थित रे’इम सैन्य अड्डे पर लाया गया, जहां वह अपने परिवार से मिले. उनका परिवार कुछ ही घंटे पहले अमेरिका से इजराइल पहुंचा था. एडन की रिहाई अमेरिका और हमास के बीच सीधे संवाद के जरिए संभव हो सकी.

गाजा में रिहाई से पहले की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एडन काले टी-शर्ट और बेसबॉल कैप में दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ हथियारबंद हमास के सदस्य और रेड क्रॉस की एक महिला भी नजर आ रही हैं.

An Israeli-American #hostage was released from 19 months of captivity in #Gaza during a brief pause in fighting and reunited with his family.

Edan Alexander, 21, laughed and wept as he embraced his parents and siblings at a military base near Israel’s border with Gaza. pic.twitter.com/YbHKRek8TW

— DD News (@DDNewslive) May 13, 2025