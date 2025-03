जल्द फट सकता है अलास्का का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी! माउंट स्पर पर बढ़ी हलचल, वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट

Mount Spurr Volcano Eruption: एंकोरेज, अलास्का के पास स्थित माउंट स्पर ज्वालामुखी में आने वाले हफ्तों या महीनों में विस्फोट होने की संभावना बढ़ गई है. ज्वालामुखी वैज्ञानिकों के अनुसार, हाल के दिनों में इस ज्वालामुखी में असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं.

अलास्का ज्वालामुखी वेधशाला (AVO) की उड़ानों के दौरान माउंट स्पर में महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए ज्वालामुखीय गैस उत्सर्जन का पता चला है. इसके अलावा, क्रेटर पीक वेंट में नई सक्रिय गैस वेंट भी देखी गई हैं. इस क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधियां और भूपर्पटी की विकृति दर्ज की जा रही हैं.

AVO के अनुसार, "गैस उत्सर्जन में वृद्धि इस बात की पुष्टि करती है कि ज्वालामुखी के नीचे पृथ्वी की ऊपरी परत में नया मैग्मा प्रवेश कर चुका है, जिससे आगामी हफ्तों या महीनों में विस्फोट होने की संभावना बढ़ गई है, हालांकि यह निश्चित नहीं है."

एजेंसी ने आगे कहा, "माउंट स्पर की वर्तमान अस्थिरता का सबसे संभावित परिणाम 1953 और 1992 में हुए विस्फोटों जैसा होगा. ये विस्फोट केवल कुछ घंटों तक चले थे और उन्होंने सैकड़ों मील तक फैले राख के बादलों का निर्माण किया था, जिससे दक्षिण-मध्य अलास्का के कुछ क्षेत्रों में हल्की राख (लगभग 1/4 इंच तक) गिरी थी."

#Spurr Information Statement

March 12, 2025

Synopsis: Likelihood of eruption in the next few weeks or months has increased. Unrest continues with significant gas emissions measured on Mar 7 and 11. Video: Spurr summit steaming on March 7, M. Mitchell AVO/USGS (1/6) pic.twitter.com/aJkt9QyHC5

— Alaska AVO (@alaska_avo) March 12, 2025