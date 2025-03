Donald Trump Addresses Joint Session of Congress: 'अमेरिका इज बैक': ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित, अपनी सरकार का किया बखान (Watch Video)

Donald Trump Addresses Joint Session of Congress: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटने के बाद पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों का बखान किया. हालांकि, उनके भाषण के दौरान कांग्रेस में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला. विपक्ष ने उनके कई फैसलों पर नाराजगी जताई, जबकि रिपब्लिकन सांसदों ने उनके समर्थन में तालियां बजाईं. अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी नीतियों से अमेरिका को एक नई दिशा मिली है और देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है.

उन्होंने इसे दशकों में सबसे बड़ी जनादेश वाली जीत करार दिया और कहा कि अमेरिकी सपना अब पहले से ज्यादा मजबूत है.

He says, “... America is back. Six weeks ago, I stood beneath the dome of this capital and proclaimed the dawn of the golden age of America. From that moment on, it has been… pic.twitter.com/xWK4Q5BjRG

#WATCH | US President Donald Trump says, "Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border. I deployed US military and border patrol to repel the invasion of our country and what a job they have done! As a result, illegal border… pic.twitter.com/Nn4xc97rj7

— ANI (@ANI) March 5, 2025