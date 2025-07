India vs England, Manchester Test Match 2025 Day 4 Stumps Scorecard: चौथे दिन का खेल खत्म, एक बार फिर टीम के लिए संकटमोचक बने केएल राहुल और शुभमन गिल; यहां देखें स्कोरकार्ड

शुभमन गिल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 4th Test Match 2025 Day 4 Stumps Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में खेला जा रहा हैं. तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को 22 रनों से शिकस्त दी. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. चौथे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 63 ओवर में दो विकेट खोकर 174 रन बना लिए हैं. केएल राहुल नाबाद 87 रन और शुभमन गिल नाबाद 78 रन बनाकर खेल रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan Champions vs West Indies Champions, WCL 2025 11th Match 1st Inning Scorecard: लीड्स में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 201 रनों का टारगेट, कामरान अकमल ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

टीम इंडिया की दूसरी पारी

दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और शून्य पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर रन तक लेकर गए. चौथे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 63 ओवर में दो विकेट खोकर 174 रन बना लिए हैं. केएल राहुल नाबाद 87 रन और शुभमन गिल नाबाद 78 रन बनाकर खेल रहे हैं. टीम इंडिया अभी भी इंग्लैंड से 137 रन पीछे हैं.

वहीं, इंग्लैंड की टीम को क्रिस वोक्स ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. क्रिस वोक्स के अलावा ने विकेट लिए. अब आखिरी दिन का खेल और भी ज्यादा रोमांचक हो गया हैं.

टीम इंडिया की पहली पारी

मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज बेहतरीन 94 रनों की साझेदारी निभाई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 83 ओवर में चार विकेट खोकर 264 रन बना लिए थे. दूसरे दिन टीम इंडिया की पहली पारी 114.1 ओवरों में 358 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ स साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रनों की शानदार पारी खेली.

इस पारी के दौरान साई सुदर्शन ने 151 गेंदों पर सात चौके लगाए. साई सुदर्शन के अलावायशस्वी जयसवाल ने 58 रन बटोरे. दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को क्रिस वोक्स ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम कर चुके हैं. बेन स्टोक्स के अलावा जोफ्रा आर्चर ने तीन विकेट चटकाए.

इंग्लैंड की पहली पारी

दूसरे दिन पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 166 रन बोर्ड पर जड़ दिए. पहली पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 157.1 ओवरों में 669 रन बनाकर सिमट गई हैं. इंग्लैंड की तरफ से स्टार बल्लेबाज जो रूट ने सबसे ज्यादा 150 रनों की उम्दा पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान जो रूट ने 248 गेंदों पर 14 चौके लगाए. जो रूट के अलावा कप्तान बेन स्टोक्स ने 141 रन बटोरे.

पहली पारी में इंग्लैंड की टीम ने 311 रनों की बढ़त हासिल कर ली हैं. वहीं, टीम इंडिया को रवींद्र जडेजा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. रवींद्र जडेजा के अलावा जसप्रीत बुमराह और वाशिंगटन सुंदर ने दो-दो विकेट झटके.

टीम इंडिया की पहली पारी

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 264/4, 83 ओवर (यशस्वी जयसवाल 58 रन, केएल राहुल 46 रन, साई सुदर्शन 61 रन, शुभमन गिल 12 रन, ऋषभ पंत 54 रन, रवींद्र जडेजा 20 रन, शार्दुल ठाकुर 41 रन, वॉशिंगटन सुंदर 27 रन, जसप्रीत बुमराह 4 रन, मोहम्मद सिराज नाबाद 5 रन और अंशुल कंबोज 0 रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (जोफ्रा आर्चर 3 विकेट, क्रिस वोक्स 1 विकेट, लियाम डॉसन 1 विकेट और बेन स्टोक्स 2 विकेट).

इंग्लैंड की पहली पारी

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 669/10, 157.1 ओवर (जैक क्रॉली 84 रन, बेन डकेट 94 रन, ओली पोप 71 रन, जो रूट 150 रन, हैरी ब्रूक 3 रन, बेन स्टोक्स 141 रन, जेमी स्मिथ 9 रन, लियाम डॉसन 26 रन, क्रिस वोक्स 4 रन, ब्रायडन कार्स 47 रन और जोफ्रा आर्चर नाबाद 2 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, रवींद्र जडेजा 4 विकेट, मोहम्मद सिराज 1 विकेट, वाशिंगटन सुंदर 2 विकेट और अंशुल कंबोज 1 विकेट).

टीम इंडिया की दूसरी पारी

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 174/2, 63 ओवर (यशस्वी जयसवाल 0 रन, केएल राहुल नाबाद 87 रन, साई सुदर्शन 0 रन और शुभमन गिल नाबाद 78 रन, ऋषभ पंत रन, रवींद्र जड़ेजा रन, वाशिंगटन सुंदर रन, शार्दुल ठाकुर रन, अंशुल कंबोज रन, जसप्रीत बुमराह रन और मोहम्मद सिराज रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (क्रिस वोक्स 1 विकेट, विकेट).

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.