Tej Pratap Yadav News: क्या 'लालू परिवार' में हो गई फूट? बिहार में महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, प्रचार के लिए बनाई नई टीम

Bihar Election 2025: बिहार की राजनीति में इन दिनों तेज प्रताप यादव फिर चर्चा में हैं. RJD से निष्कासन के बाद अब तेज प्रताप ने बगावती रुख अपना लिया है और ऐलान कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव महुआ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे. इसके साथ ही उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक टीम 'टीम तेज प्रताप' का भी गठन कर दिया है. पटना में मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, "इस बार चाचा (नीतीश कुमार) मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे." उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी पार्टी या गठबंधन युवा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेगा, वे उसके साथ खड़े होंगे. यानी वे किसी भी दल को समर्थन दे सकते हैं, बशर्ते मुद्दे जनहित के हों.

#WATCH | Patna, Bihar: Former state minister Tej Pratap Yadav says, "Team Tej Pratap Yadav is a platform to reach the people... This time, Uncle (Nitish Kumar) will not become the Chief Minister. Whoever's government is formed, if they talk about youth, employment, education, and… pic.twitter.com/gpb8cJK2e9

— ANI (@ANI) July 26, 2025