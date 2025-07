Fact Check: सहारनपुर में कांवड़ ट्रक की चपेट में आने से 'वाहिद' की मौत हो गई? पुराने वीडियो को नया बताकर किया वायरल, पुलिस ने बताई सच्चाई

Photo- @prahlad_khanna/X

'Wahid' Died After Being Hit by a Kanwar Truck in Saharanpur?: अगर आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो को देखकर चौंक गए हैं, जिसमें एक युवक ट्रक के नीचे कूदकर आत्महत्या करता दिख रहा है, तो जरा रुकिए! सहारनपुर पुलिस ने इस वीडियो की असलियत सामने ला दी है और बताया है कि यह नया नहीं बल्कि साल 2017 की घटना है, जिसे गलत मकसद से कांवड़ यात्रा से जोड़कर वायरल किया जा रहा है.

दरअसल, @prahlad_khanna नाम के एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'कल सहारनपुर के देवबंद में कांवड़ ले जा रहे एक ट्रक के नीचे आकर "वाहिद" नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई. दंगा अभी शुरू ही हुआ था कि पुलिस के हाथ एक वीडियो लग गया. यह वीडियो एक लड़के के कैमरे में कैद हुआ जब वह कांवड़ यात्रा का वीडियो बना रहा था. इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि यह व्यक्ति दौड़ता हुआ ट्रक के नीचे चला गया.

पुराने वीडियो को नया बताकर किया वायरल

कल सहारनपुर के देवबंद में "वाहिद" नामक शख्स की, कांवड़ के ट्रक के नीचे आकर मौत हो गई। दंगा शुरु ही हुआ था, कि पुलिस के हाथ एक विडियो लगा। ये विडियो कांवड़ यात्रा की विडियो बनाते हुए एक लड़के के कैमरे में कैद हो गई। इस विडियो में साफ दिख रहा है कि यह शख्स भाग कर ट्रक के pic.twitter.com/lTPfbyPMmz — PRAHLAD CHAND KHANNA, (@prahlad_khanna) July 19, 2025

सहारनपुर पुलिस ने दावे का किया खंडन

फेक न्यूज फैलाने पर होगी कार्रवाई

सहारनपुर पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और अपनी आधिकारिक पोस्ट के जरिए इस वीडियो को गुमराह करने वाला करार दिया. साथ ही लोगों से अपील की है कि किसी भी वीडियो या खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें. पुलिस ने ये भी साफ कर दिया कि अगर कोई अफवाह फैलाते हुए पकड़ा गया, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

लोगों को गुमराह करने की कोशिश

ये कोई पहली बार नहीं है जब पुराने वीडियो को नए कलेवर में पेश कर लोगों को गुमराह किया जा रहा हो. पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह की हरकतें बढ़ती जा रही हैं. ऐसे में जरूरी है कि हम सब सतर्क रहें और अफवाहों के जाल में फंसने से बचें.

पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

पुलिस ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7838858061 और सोशल मीडिया हैंडल भी साझा किया है, जहां से कोई भी जानकारी की पुष्टि कर सकता है.

तो अगली बार जब कोई चौंकाने वाला वीडियो दिखे, तो शेयर करने से पहले सच्चाई की तह तक जाएं. मिलकर रोकें फेक न्यूज़ का फैलाव और बनाएं एक जागरूक समाज!