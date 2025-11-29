Saharanpur: दामाद की कॉलर पकड़कर सास ने लगाए थप्पड़, काउंसलिंग के लिए पहुंचे पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ विवाद, सहारनपुर का वीडियो आया सामने: VIDEO

Mother-in-law slaps son-in-law (Credit-@bstvlive)

Saharanpur News: पारिवारिक विवाद कई बार सार्वजनिक जगहों पर भी भयानक रूप ले लेते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जहांपर पुलिस स्टेशन के बाहर ही सास ने दामाद को जमकर थप्पड़ लगाएं.जानकारी के मुताबिक़ सहारनपुर (Saharanpur) पुलिस लाइन स्थित महिला थाने (Women Police Station) में एक पारिवारिक विवाद (Family Dispute) अचानक हिंसक रूप ले बैठा. काउंसलिंग से पहले ही दो परिवारों के बीच झड़प (Scuffle) हो गई, जिसके कारण एसएसपी कार्यालय (SSP Office) के सामने अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इस दौरान सास ने दामाद की कॉलर पकड़कर पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:UP: जालौन में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर सड़क पर पति की पिटाई की, देखें वीडियो वायरल

सास ने दामाद को पीटा

काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था

जानकारी के मुताबिक़ इस्लाम नगर निवासी महिला की बेटी की शादी अंबाला के बड़ौली निवासी से हुई थी.पीड़िता का कहना है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद दहेज और घरेलू कलह (Domestic Issues) के चलते उसे ससुराल से बाहर निकाल दिया गया.इसी मामले पर शुक्रवार को दोनों परिवारों को महिला थाने बुलाया गया था ताकि बातचीत के जरिए समाधान खोजा जा सके.बताया जाता है कि थाने के बाहर बातचीत के दौरान दामाद ने पीड़िता की मां को धक्का (Push) दे दिया.यह देखते ही सविता भड़क गई और गुस्से में आकर दामाद को कई थप्पड़ जड़ दिए.

पुलिस ने पहुंचकर कराया शांत

मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस टीम (Police Team) तुरंत मौके पर पहुंची और अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया.इसके बाद सभी संबंधित लोगों को महिला थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ (Interrogation) की गई.पुलिस के अनुसार, यह पूरा मामला घरेलू विवाद से जुड़ा है और किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची है.