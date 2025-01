WI W vs BAN W, 2nd T20I Match Pitch Report And Weather Update: सेंट किट्स में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या बांग्लादेश के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले यहां जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

वेस्टइंडीज महिला बनाम बांग्लादेश महिला (Photo Credits: Twitter)

West Indies Women Cricket Team vs Bangladesh Women National Cricket Team, 2nd T20I Match: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 30 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंट किट्स (St Kitts) के वार्नर पार्क, बैसेटेरे (Warner Park, Basseterre) में भारतीय समयानुसार रात 3:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज की नजरें सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी. दूसरी ओर, बांग्लादेश की टीम दूसरे टी20 में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कमान हेली मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रही हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई निगार सुल्ताना (Nigar Sultana) के हाथों में हैं. WI W vs BAN W, 2nd T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच कल खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दूसरा टी20 मुकाबला रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें सीरीज जीतने की कोशिश करेंगी. वेस्टइंडीज इस मुकाबले में पसंदीदा टीम है, लेकिन पिछले मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा. हेली मैथ्यूज वेस्टइंडीज की अगुआई करेंगी. अगर वह बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो बांग्लादेशी गेंदबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इस बीच, मेहमान टीम ऐतिहासिक सीरीज जीत दर्ज करने के लिए टीम वर्क पर निर्भर करेगी.

पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 144 रन बनाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 145 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने महज 16.5 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान हेली मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा नाबाद 60 रनों की धमाकेदार पारी खेली.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI W vs BAN W Head To Head)

वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. वेस्टइंडीज ने पांच में से पांचों टी20 मैचों में जीत हासिल की है. जबकि बांग्लादेश ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. इसे इतना पता चलता है वेस्टइंडीज की टीम ज्यादा मजबूत है. वेस्टइंडीज को अपने घर में खेलने का एडवांटेज मिल सकता है.

पिच रिपोर्ट (WI vs BAN Pitch Report):

वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला कल सेंट किट्स में खेल जाएगा. वार्नर पार्क, बैसेटेरे की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार साबित हो सकती है, लेकिन तेज गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है. इस मैच में रन ज्यादा बनने की उम्मीद है. पिच तेज होगी और यह गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है. इस पिच पर बल्लेबाजी करना ज्यादा फायदा हो सकता है. इस पिच पर आखिरी 12 में से 10 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच जीते हैं.

मौसम का हाल (Weather Report)

बता दें कि दूसरे टी20 मुकाबले के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है, और तापमान 24 डिग्री के आस-पास रहेगा. इस दौरान मौसम ठंडा रहेगा. पूरा मैच होने की उम्मीद किया जा सकता हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर:

वेस्टइंडीज महिला टीम: कियाना जोसेफ, हेले मैथ्यूज (कप्तान), शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), डींड्रा डोटिन, नेरिसा क्राफ्टन, जैनिलिया ग्लासगो, शबिका गजनबी, ज़ैदा जेम्स, चेरी एन फ्रेज़र, एफ़ी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक.

बांग्लादेश महिला टीम: दिलारा अख्तर (विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (कप्तान), शोर्ना अख्तर, ताज नेहर, राबेया खान, लता मोंडल, फरिहा त्रिस्ना, फाहिमा खातून, सुल्ताना खातून.