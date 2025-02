Sri Lanka vs Australia 1st ODI 2025 Scorecard: पहले वनडे में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 215 रन का टारगेट, चारिथ असलंका ने खेली शतकीय पारी; यहां देखें स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team 1st ODI 2025 Live Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज यानी 12 फरवरी को कोलंबो के आर.प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 46 ओवर में 214 रन पर आउट हो गई. श्रीलंका की ओर से कप्तान चारिथ असलंका ने शानदार शतकीय पारी खेली. चारिथ असलंका ने 126 गेंदों में 127 रन बनाए. जिसमें 14 चौके और 5 छक्के लगाए. इसके अलावा डुनिथ वेल्लालेज ने 30 रन का योगदान दिया.

जबकि श्रीलंका की ओर से दूसरा कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे. पथुम निस्सानका 4 रन, अविष्का फर्नांडो 1 रन , कुसल मेंडिस 19 रन और कामिंडू मेंडिस 5 रन बनाए. वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी में सीन एबॉट से सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. स्पेंसर जॉनसन 2 विकेट, आरोन हार्डी 2 विकेट और नाथन एलिस को भी 2 विकेट मिला.

Innings Break! Sri Lanka posts 214 on the board, with a brilliant 127-run masterclass from Captain Charith Asalanka! #SLvsAUS #SriLankaCricket pic.twitter.com/E9uj2t1cjM

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 12, 2025