Rajat Patidar Appointed New RCB Captain: रजत पाटीदार बने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान, IPL 2025 में संभालेंगे कमान

Rajat Patidar Appointed New RCB Captain: आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के आगामी सीजन के लिए रजत पाटीदार को अपना नया कप्तान बनाया है. आरसीबी ने विराट कोहली के कप्तानी से हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस के हाथों में कमान दी थी. हालांकि, डु प्लेसिस को पिछले साल मेगा नीलामी से पहले आरसीबी ने रिलीज कर दिया था और बाद में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा लिया. उनके जाने के बाद आरसीबी को आईपीएल 2025 के लिए एक नए कप्तान की जरूरत थी. लेकिन अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऐलान कर दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रजत पाटीदार को अपना कप्तान बनाया है.

आरसीबी ने गुरुवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में यह घोषणा की, जिसमें टीम के निदेशक मो बोबट, मुख्य कोच एंडी फ्लावर और रजत पाटीदार मौजूद थे. पाटीदार ने 2021 में जुड़ने के बाद से फ्रैंचाइज़ी के लिए तीन सीजन खेले. इस दौरान उन्होंने 28 मैचों में 158.85 की स्ट्राइक रेट से 799 रन बनाकर उनके प्रमुख बल्लेबाजों में से एक बन गए. 31 वर्षीय पाटीदार नवंबर में मेगा नीलामी से पहले आरसीबी द्वारा रिटेन किए गए तीन खिलाड़ियों में से एक थे.

Welcome to your Raj, Ra-pa. 👑

The baton has been passed, and your name has made it to the history books.

It’s time for a new chapter! Let’s give the best fans in the world what they’ve been waiting for all these years. 🙌 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #RCBCaptain #Rajat #RajatPatidar… pic.twitter.com/AKwjM9bnsq

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) February 13, 2025