Most Super Over Wins By Team In IPL: दिल्ली कैपिटल्स से लेकर मुंबई इंडियंस तक, इन टीमों ने जीते हैं सबसे जय सुपर ओवर मैच, देखें लिस्ट

Delhi Capitals (Photo: IPL/X)

Most Super Over Wins In IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपनी शुरुआत से अब तक 15 सुपर ओवर हुए हैं. जिसमें से केवल कुछ ही टीमें इन उच्च दबाव वाले टाईब्रेकर्स में जीत दर्ज कर पाई हैं. आईपीएल 2025 में 16 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हरा दिया. इस मैच में दिल्ली को 12 रन चाहिए थे. जिसे उन्होंने 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. दिल्ली की ओर से इस मैच में मिचेल स्टार्क ने शानदार प्रदर्शन किया. मिचेल स्टार्क ने पहले 9 रन बचाए. फिर सुपर ओवर में सिर्फ 11 रन दिए. स्टार्क को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. ऐसे में आइए जानतें हैं अब तक किस टीम ने सबसे ज्यादा सुपर मैच जीत हैं.

बता दें की इंडियन प्रीमियर लीग में कुल अब तक 15 सुपर ओवर मैच खेले गए हैं. जिसमें दिल्ली कैपिटल्स पांच बार सुपर ओवर शामिल है. जो किसी भी अन्य टीम की तुलना में सबसे अधिक है. इस दौरान दिल्ली ने चार में जीत हासिल की है. जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. इसके अलावा दूसरी टीम मुंबई इंडियंस है. मुंबई इंडियंस ने भी पांच सुपर मैच खेले हैं. जिसमें चार जीते हैं. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 सुपर ओवर मैच खेले हैं. जिसमें तीन में हार का सामना किया है.